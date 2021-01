Calendario Serie A, le partite della 19^ giornata

Una tre giorni nel segno della Serie A, che torna protagonista con la 19^ giornata, l’ultima del girone d’andata. Ad aprire il turno sarà l’anticipo del venerdì sera tra Benevento e Torino, sabato poi spazio a 4 partire: alle 15 la Roma sfida lo Spezia in una gara importantissima anche per il futuro di Fonseca, alle 18 doppia sfida al vertice della classifica, con il Milan che affrontal’Atalanta e l’Inter impegnata sul campo dell’Udinese; ultima gara di giornata quella tra Fiorentina e Crotone, ore 20.45. Domenica alle 12.30 la Juve sfida il Bologna con l’obiettivo di cancellare il ko del turno precedente contro l’Inter, mentre alle 15 si giocano Genoa-Cagliari e Verona-Napoli, con la squadra di Gattuso che torna in campo dopo il ko in Supercoppa contro i bianconeri. Alle 18 la Lazio sfida il Sassuolo, mentre alle 20.45 il Parma affronta la Sampdoria alle 20.45 nella gara che chiuderà il 19° turno.