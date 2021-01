Conte: "Dobbiamo lavorare ancor più di prima"

L’allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese: “Dobbiamo ancora lavorare tanto, ma i miglioramenti ci sono. Siamo sulla buona strada, anche a livello mentale. Non dobbiamo mai accontentarci del successo quotidiano” Condividi:

La vittoria per 2-0 contro la Juventus, oltre ai 3 punti, ha portato entusiasmo ed energie mentali. L’Inter rimane a -3 dal Milan capolista e sabato, alle 18, affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. Alla vigilia della partita Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti: "Per battere la Juve devi fare un’ottima partita. Noi abbiamo sbagliato poco e siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli. Abbiamo vinto con merito e abbiamo capito che siamo sulla buona strada, ma da qui alla fine c’è tanto da percorrere. Queste vittorie devono darci l’entusiasmo per lavorare ancora più di prima. Per l’Inter è sempre importante confermarsi. Chi gioca qui deve cercare sempre di ottenere il massimo, le ambizioni sono enormi vista la storia del club".

"Miglioramenti a livello mentale" leggi anche Calendario Serie A, le partite della 19^ giornata Con una mentalità che secondo Conte sta crescendo sempre di più: "Abbiamo iniziato un percorso, da un anno e mezzo sto vedendo tanti miglioramenti. Non solo sul campo, ma anche sulla mentalità e sull’affrontare le partite nella giusta maniera. Ora dobbiamo arrivare a una crescita di tutti i calciatori, i ragazzi stanno facendo step importanti e tutto passa dal migliorare singolarmente sotto ogni punto di vista. Se vogliamo stare in alto abbiamo poco margine d’errore. Non dobbiamo mai accontentarci del successo quotidiano, è qualcosa di effimero. La nostra crescita passa anche dalla convinzione, e c’è solo un modo per convincere i calciatori: lavoro, che poi deve portare ai risultati. Io devo lavorare anche a livello psicologico, ai giocatori parlo senza peli sulla lingua e sanno quello che penso e ciò che voglio da loro".