Espulso a fine gara nel match contro l'Udinese, Antonio Conte fa chiarezza sulle proteste rivolte all'arbitro Maresca: "Non eravamo d'accordo sul recupero, mi sembrava poco dare 4 minuti per quel che si era giocato nel secondo tempo e per le situazioni che si erano create. Mi ha mostrato il giallo, poi il rosso: deve prendere le decisioni, noi dobbiamo accettarle anche se a volte non si è d'accordo" ha spiegato l'allenatore dell'Inter ai microfoni di Sky. Pareggio senza reti, i nerazzurri non hanno approfittato della sconfitta interna del Milan contro l'Atalanta: "Dobbiamo comunque pensare a noi, non alla squadra di Pioli. Potevamo essere più precisi contro l'Udinese, è mancata la qualità nell'ultimo passaggio: in questo possiamo e dobbiamo fare progressi per poter avere l'ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di importante".