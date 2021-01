Momenti di alta tensione al termine di Udinese-Inter, finita 0-0. Dopo il triplice fischio c’è stato un vero e proprio parapiglia, con i giocatori e lo staff nerazzurro che al momento dell’uscita dal campo hanno protestato nei confronti dell’arbitro Maresca che ha più volte replicato affermando "dovete accettare quando non riuscite a vincere" proprio nei riguardi della squadra nerazzurra. Scintille anche nel tunnel che portava negli spogliatoio, con Antonio Conte – espulso al 90’ – che ha protestato in maniera molto vibrante con l’arbitro: urla e un confronto molto accesso tra i due, che non se le sono sicuramente mandate a dire. Al fischio finale, cartellino rosso anche per il dirigente dell’Inter Lele Oriali, che ha protestato così come Conte.