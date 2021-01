Il difensore olandese è guarito dal Covid. La Juventus rende noto che "Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani

Buone notizie per Andrea Pirlo alla vigilia di Juve-Bologna: Matthijs De Ligt ha ricevuto il via libera per raggiungere la squadra nel ritiro del J|Hotel in seguito all'esito negativo al Covid del tampone effettuato (due controlli al test molecolare). L'olandese sarà tra i convocati per la sfida contro i rossoblù di Mihajlovic.

La probabile formazione di Pirlo

Fresco del suo primo trofeo da allenatore, Andrea Pirlo si rituffa sul campionato, atteso dall'impegno contro il Bologna domenica all'ora di pranzo. La formazione dei campioni d'Italia in carica potrebbe subire qualche modifica rispetto a quella vista mercoledì sera con il Napoli. Discorso che non vale per Cuadrado, recuperato last minute in Supercoppa e tra i migliori in campo al Mapei: il colombiano partirà dal 1' anche allo Stadium. Chiesa e Frabotta devono essere valutati ma sembrano entrambi destinati alla panchina. McKennie e Bernardeschi dovrebbero ricoprire le corsie esterne a centrocampo. Alex Sandro è ancora in isolamento da Covid, mentre come detto De Ligt è guarito e sarà a disposizione di Pirlo.



JUVENTUS (4-4-2) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo