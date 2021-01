Boccia: "Obiettivo riaprire in sicurezza il 15/2"

Gran Bretagna, 28.680 casi e 1.239 morti

Il Regno Unito ha registrato 1.239 nuovi decessi per Covid-19 e altri 28.680 casi nelle ultime 24 ore. Gli ultimi dati ufficiali parlano anche di 7,45 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Il numero dei contagi e' in calo di oltre 10 mila rispetto a una settimana fa: giovedi' scorso il dato registrato era stato 37.892. In leggera diminuzione anche i decessi: sono 51 in meno rispetto alla settimana scorsa. In totale, nel Paese sono 103.126 le vittime della pandemia e 3.743.734 i casi accertati di contagio.