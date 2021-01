Milan-Atalanta, dove vedere la partita in tv

I rossoneri ospitano i bergamaschi per conquistare il titolo di campioni d'inverno. La squadra di Pioli, reduce da due vittoria di fila, con un punto concluderebbe il girone di andata aritmeticamente in testa alla classifica. I nerazzurri di Gasperini, reduci da due pari, vogliono un successo per rilanciarsi in zona Champions. Fischio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A

Una sfida affascinante, di quelle che promettono gol e spettacolo: Milan e Atalanta sono pronte ad affrontarsi nel big match della 19^ giornata di Serie A. I rossoneri, in testa alla classifica, giocano per ottenere il titolo di campioni d'inverno: alla squadra di Pioli, che è reduce da due successi consecutivi e adesso può contare anche su Mario Mandzukic, basterà un punto per concludere il girone di andata davanti a tutti. Dall'altra parte i nerazzurri di Gasperini, che cercano una vittoria dopo gli ultimi due pareggi di fila in campionato per rilanciarsi con forza in zona Champions.