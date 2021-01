Pioli: "Ko ci sta ma noi siamo forti lo stesso"

Dispiaciuto ma non abbattuto Stefano Pioli dopo la sconfitta pesante con l'Atalanta subita dal suo Milan: "L’Atalanta credo sia l’unica squadra che non siamo riusciti a battere, hanno giocato bene e hanno meritato - dice - Eravamo partiti bene, dispiace per aver preso gol su palla in attiva, poi il rigore ha chiuso la gara. Potevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti. I meriti dell’Atalanta sono evidenti ma potevamo giocare meglio dal punto di vista tecnico. Serviva un po’ più di precisione e un po’ più di personalità, in occasione del gol, specie sul primo, si poteva marcare meglio, loro sono stati più bravi oggi, ma noi siamo forti comunque, una gara può capitare. Dispiace per il secondo gol perché potevamo il match più vivo ma ora dobbiamo ripartire con convinzione, sappiamo che il campionato è difficile ma ce la giochiamo".