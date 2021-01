Probabili di Fiorentina-Crotone: fiducia a Ribery

Il sabato di Serie A si chiude alle 20:45 al Franchi (diretta sul canale satellitare DAZN1, 209 del telecomando Sky). Prandelli per dimenticare la sconfitta di Napoli si affida a Callejon e Ribery alle spalle di Vlahovic. Stroppa deve fare a meno di Riviere: Messias "scala" in attacco accanto a Simy PROBABILI FORMAZIONI DELLA 19^ GIORNATA: I "CAMPETTI" Condividi:

Fiorentina e Crotone chiudono il sabato sera di Serie A alle 20.45 (visibile sul canale satellitare DAZN1, canale 209 del telecomando Sky). Viola e calabresi, separati da sei punti in classifica, si sfidano per la quinta volta in Serie A: nei quattro precedenti sono arrivate due vittorie per la Fiorentina, un pareggio e un successo del Crotone. Vincendo la sfida del Franchi, la squadra di Prandelli eguaglierebbe lo stesso bottino ottenuto a questo punto del campionato nella passata stagione (21 punti e 5 vittorie). Cerca di invertire la rotta la squadra di Stroppa, che in Serie A non vince una partita in trasferta dall'aprile 2018.

Fiorentina, Callejon e Ribery dietro Vlahovic leggi anche Kokorin alla Fiorentina, anche lo Spartak conferma Fiorentina chiamata a dimenticare la sconfitta per 6-0 di Napoli. Prandelli va verso la conferma del 3-4-2-1, con Castrovilli accanto ad Amrabat a centrocampo e Igor in difesa con Milenkovic e Pezzella.. L'arrivo di Kokorin dallo Spartak Mosca è ufficiale ma, per stessa ammissione del diretto interessato, all'attaccante "servirà un mese per adattarsi a gioco e ritmi". Sulla destra solito duello tra Caceres e Venuti. Verso la conferma il duo Callejon-Ribery alle spalle di Vlahovic. FIORENTINA (3-4-2-1) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi: Callejon, Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli