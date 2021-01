Kokorin alla Fiorentina, anche lo Spartak conferma

La società russa ha annunciato l'accordo con il club viola per la cessione dell'attaccante classe 1991 che lunedì è atteso a Firenze per le visite mediche. Operazione da circa 4 milioni di euro più bonus CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE IN DIRETTA Condividi:

"Good luck in Serie A, Sasha!". Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, lo Spartak Mosca dà ufficialmente il via all’avventura alla Fiorentina di Alexander Kokorin. Il club russo e la società viola già nei giorni scorsi avevano di fatto raggiungo l’accordo per il trasferimento dell’attaccante alla corte di Prandelli: operazione da circa 4 milioni di euro più bonus, al giocatore contratto da 1.7 milioni a stagione. Ora è arrivata anche la conferma ufficiale del trasferimento, con la Fiorentina che ha deciso così di puntare su di lui per rinforzare in maniera importante l’attacco, abbandonando la pista Felipe Anderson – l’ex Lazio sarebbe arrivato in prestito – che rappresentava proprio l’alternativa al russo.

Lunedì a Firenze per le visite mediche approfondimento Kokorin esce dal carcere, lo Zenit lo ingaggia "Sono praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Mancano solo le visite mediche", ha confermato proprio Kokorin prima dell’ufficialità del trasferimento arrivata dal club russo. L'attaccante classe 1991 è atteso a Firenze nella giornata di lunedì, quando si sottoporrà ai test medici di rito e poi si metterà fin da subito a disposizione di Cesare Prandelli. Operazione, quella che ha portato Kokorin alla Fiorentina, "benedetta" anche dall’attuale Ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini che ha allenato il giocatore ai tempi dello Zenit (19 gol in 25 partite). Talento puro e fama da bad boy che si è "guadagnato" per alcune bravate extracampo: nel 2016 la festa a Montecarlo post eliminazione della Russia dagli Europei gli costò la sospensione per alcuni mesi dalla nazionale, stesso provvedimento nel 2017 quando venne escluso dal gruppo russo dopo aver preso in giro il Ct Dzyuba. Nel 2018 ha trascorso un anno in galera dopo aver preso a colpi di sedia un funzionario del governo russo.