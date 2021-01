Izzo, esami ok dopo colpo alla testa a Benevento

Il pareggio per 2-2 tra Benevento e Torino ha aperto la 19^ giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Alla fine del primo tempo, Armando Izzo ha dovuto lasciare il campo a causa di un colpo alla testa ed è stato immediatamente trasportato per precauzione all'ospedale di Benevento. Gli esami effettuati dopo il trauma cranico, fortunatamente, hanno dato esito negativo , con il calciatore che è ritornato regolarmente a Torino con la squadra. Le condizioni di Izzo verranno comunque monitorate anche nel corso dei prossimi giorni.

Il comunicato

Questo il report della società granata dopo la ripresa degli allenamenti: "Il Torino riprenderà la preparazione domani, in vista del match contro la Fiorentina di venerdì 29 gennaio. Per quanto concerne il bollettino medico, in seguito al trauma cranico occorso durante la partita, Armando Izzo ieri sera è stato precauzionalmente trasportato in ospedale a Benevento per alcuni accertamenti, che hanno dato esito negativo. Il calciatore, rientrato a Torino con la squadra nella notte, verrà rivalutato e monitorato nei prossimi giorni".