Gattuso: "Ci siamo fatti mangiare da soli"

Gattuso dopo la sconfitta di Verona: "Quando si perde così, le responsabilità sono sempre dell'allenatore. Nel primo tempo abbiamo creato delle occasioni e potevamo chiuderla, nella ripresa ci siamo fatti mangiare da soli perdendo tante palle in uscita. Il veleno non si acquista al supermercato, in queste partite stiamo regalando tanto. Obiettivi? Vogliamo tornare in Champions, ma non possiamo fare prestazioni così"

Al Napoli non basta il gol segnato da Lozano dopo pochi secondi, gli azzurri cadono a Verona chiudendo il girone d'andata con una pesante sconfitta per 3-1. Deluso Rino Gattuso, che chiedeva ai suoi una vittoria importante per avvicinarsi alla prime posizioni della classifica: "Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore, che fa le sue scelte e mette la squadra in campo – le parole dell'allenatore azzurro a Sky Sport - Le scelte le faccio io, la responsabilità quindi è sempre la mia. Dispiace, sapevamo bene che gara avevamo preparato. Abbiamo sbagliato qualcosina, ma nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni e potevamo chiudere la partita. Il rammarico è quello, perché poi nella ripresa ci siamo fatti mangiare da soli. Potevamo andare in verticale ma non lo facevamo, i gol li abbiamo presi perdendo palla in uscita. Sapevamo che squadra affrontavamo, una squadra che si alimenta con il contatto fisico e così ti mette in difficoltà. Ora bisogna guardare la classifica e tutti, in questo campionato, hanno alti e bassi, non possiamo mai allenarci perché si gioca ogni tre giorni. Siamo contenti per il ritorno di Osimhen e Mertens, ma chiaramente non sono al meglio".