4/12 ©Fotogramma

STAGIONE 2019/20. L'annata passata è quella della consacrazione definitiva, dove lo sloveno si esprime per la prima volta in Champions e registra statistiche da record in campionato: salta l'ultima parte di stagione, ma chiude comunque con un bottino di 15 gol e 8 assist in Serie A, 5 reti e 1 assist in Champions e un altro centro in Coppa Italia