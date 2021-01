Juventus-Bologna, dove vedere la partita in tv

Sfida importante tra Juventus e Bologna: si affrontano infatti due squadre che hanno spazzato via un momento di difficoltà con due belle vittorie nelle rispettive ultime gare disputate. Lo hanno fatto i bianconeri nella finale di Supercoppa contro il Napoli, che ha permesso ad Andrea Pirlo di alzare il primo trofeo da allenatore. Allo stesso modo si sono comportati i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, che nell'ultimo turno di campionato contro il Verona, hanno ritrovato un successo che mancava da 8 giornate. La parola d'ordine sarà dunque continuità, per la Juventus per non perdere di vista Milan e Inter, per il Bologna per non vedere riavvicinarsi pericolosamente la zona calda della classifica.