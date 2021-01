Dopo la vittoria della Supercoppa, la squadra di Pirlo vuole ripartire anche in campionato e affronta allo Stadium un Bologna reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Verona. I bianconeri con Kulusevski in attacco accanto a Ronaldo: Morata in panchina. In difesa ancora Bonucci-Chiellini, De Ligt parte fuori. Mihajlovic con Barrow di punta e Vignato nel tridente alle sue spalle. Diretta su DAZN1 alle 12.30 (canale 209 del telecomando Sky)