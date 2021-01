Con Parma-Samp si chiude il girone d'andata del campionato. D'Aversa manda subito in campo l'ex Milan Conti da titolare. Cornelius in attacco con Gervinho e Kucka ai lati. Grassi e non Brugman a centrocampo. Per Ranieri 4-3-1-2 con Ramirez alle spalle di Quagliarella e Keita. Diretta su Sky Sport Serie A dalle 20.45