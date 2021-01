Juve-Bologna: avanti con Morata-Cr7, le probabili

La domenica di Serie A si apre con la sfida delle 12.30 tra Juventus e Bologna (visibile sul canale satellitare DAZN1, canale 209 del telecomando Sky). Morale alto in casa Juve dopo la conquista della Supercoppa in settimana contro il Napoli. Adesso per Pirlo e la sua squadra scatta l'operazione rimonta in campionato. A cominciare da oggi contro il Bologna. Occasione per i bianconeri di avvicinarsi alla vetta dopo che le milanesi hanno rallentato. "Non andiamo a Torino per fare una gita": Sinisa Mihajlovic è stato chiaro alla vigilia. Vuole una squadra combattiva, senza paura, soprattutto dopo la vittoria ritrovata nella scorsa giornata contro il Verona.