Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv

Azzurri chiamati a reagire dopo la sconfitta in Supercoppa, anche per mantenere il terzo posto in classifica e possibilmente accorciare nei confronti di Milan e Inter in testa. Va a fare visita al Verona, ancora protagonista di un campionato positivo e alla ricerca di punti per rimanere agganciato al treno europeo. Fischio d'inizio alle 15

Il Napoli è chiamato alla reazione, dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro la Juventus. La posizione in campionato è però tutt'altro che negativa, in virtù anche del clamoroso 6-0 inflitto alla Fiorentina nel turno precedente: terzo posto a pari punti con la Roma e a -9 dal Milan capolista (ma con una partita da recuperare). Posizione di classifica positiva che condivide anche con il Verona, partito per evitare la retrocessione e che invece (come accaduto anche l'anno scorso) si ritrova a pochi passi dalle zone europee. Un +14 sul terz'ultimo posto che può far stare relativamente tranquilli, ma un -6 dalla sesta posizione che porta gli uomini di Juric a non lasciare nulla di intentato. Fischio d'inizio alle ore 15.