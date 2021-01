La frattura ormai è certa, resta da vedere se si riuscirà a ricomporla. Il rapporto tra Dzeko e Fonseca è incrinato e come ulteriore testimonianza c’è il fatto che oggi, a Trigoria, il bosniaco si sia allenato da solo. La società parla di una contusione, ma dopo l’esclusione contro lo Spezia e la fascia di capitano tolta al giocatore (nello spogliatoio, davanti ai compagni, cosa che Dzeko non ha affatto gradito) la situazione è precipitata.

Dzeko sul mercato ma...

A questo punto, Dzeko è sul mercato, anche se la sua sistemazione pare piuttosto difficile. Lui vuole restare alla Roma e accetterebbe solo un trasferimento in un club d’elite, ma al momento non si vedono squadre disposte ad accollarsi i costi dell’operazione.

In attesa di capire se ci sia già stato o se ci sarà un incontro tra giocatore e allenatore per chiarirsi, per la partita di domenica (posticipo contro il Verona) si va ancora verso un Borja Mayoral titolare al centro dell'attacco, con lo spagnolo che nelle ultime uscite ha sfruttato bene le sue occasioni dimostrando di essere pronto a prendersi il ruolo, in caso di cessione di Dzeko.