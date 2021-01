Buone notizie per Andrea Pirlo, che recupera un elemento molto importante della propria rosa: il tampone al quale si è sottoposto Alex Sandro ha dato esito negativo, permettendo così all'esterno brasiliano di ritornare a disposizione dell'allenatore bianconero. Alex Sandro nella giornata di mercoledì si aggregherà al resto del gruppo, per la seduta d'allenamento prevista in mattinata, come specificato dalla stessa società bianconera tramite un comunicato ufficiale. La squadra sarà poi impegnata alle ore 20.45 all'Allianz Stadium nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal. Un gradito regalo di compleanno per il calciatore, che proprio oggi ha compiuto 30 anni: rientra dopo uno stop forzato di circa 3 settimane, che lo ha costretto a saltare quattro partite di campionato, oltre alla finale di Supercoppa contro il Napoli e la gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa.