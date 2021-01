L’attaccante ha superato i problemi fisici ma per volere dell’allenatore e della società non ha lavorato col resto della squadra, svolgendo una seduta individuale con un preparatore. Oltre al Pedro, col Verona potrebbe mancare anche Mkhitaryan

Edin Dzeko resta ancora un caso, per la Roma . L’attaccante anche oggi si è allenato da solo, in un campo diverso da quello della squadra insieme ad un preparatore atletico, nonostante abbia recuperato dalla contusione che l’aveva tenuto fuori contro lo Spezia in campionato. È questa la scelta di Paulo Fonseca e condivisa dalla società, che lascia supporre logicamente che il bosniaco, deluso e amareggiato per questa situazione, non sarà della partita contro il Verona .

Non solo Dzeko: emergenza in attacco

La probabile assenza di Dzeko aggrava le difficoltà in attacco per la Roma. Pedro non è a disposizione di Fonseca e Mkhitaryan potrebbe non recuperare dai problemi fisici degli ultimi giorni. L’armeno infatti ha svolto un lavoro differenziato e la sua presenza è in dubbio per la gara di domenica sera.