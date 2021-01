La Roma ritrova Mkhitaryan: tutte le probabili

Tutte le ultime sulle probabili direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli, che recupera Bennacer e Mandzukic, riflette sul trequartista centrale. Mini turnover molto probabile per l'Inter. Nella Juve pronto a rientrare de Ligt. Roma: Dzeko è fuori mentre Mkhitaryan recupera e ci sarà. Buone nuove anche per la Lazio visto che Simone Inzaghi ritrova Luis Alberto

Inizia il girone di ritorno con 7 squadre in appena nove punti. E’ una situazione che negli ultimi anni si è verificata davvero di rado . Tra le gare in programma spicca un Atalanta-Lazio, replica della sfida di mercoledì in Coppa Italia. A pochi giorni dalla chiusura del mercato c’è chi cerca ancora di mettere a segno affari utili per la seconda parte di stagione. Come sempre, tifosi e fantallenatori chiedono notizie e noi cerchiamo di accontentavi

L’ultimo arrivato in casa viola spera in un rapido esordio nel nostro campionato. Prandelli però, salvo sorpresissime, farà accomodare Kokorin in panchina confermando Vlahovic punta unica con Ribery a supporto. Buona parte della formazione iniziale vista nell’ultima uscita contro il Crotone verrà confermata. Cercano posto Barreca, Venuti e Pulgar ma forse l’unico che può ambire ad una maglia da titolare è l’esterno destro ex Lecce. A rischiare è Caceres

Un colpo alla testa rischia di tenere fuori dai giochi Armando Izzo che probabilmente sarà risparmiato anche in via precauzionale. Nel terzetto difensivo si candidano Bremer e Buongiorno (abbastanza remota l’ipotesi di passare a 4 con abbassamento degli esterni). Buone nuove sul fronte Nkoulou che appare recuperato ma che è al centro di trattative di mercato. Difficile che qualcosa cambi a centrocampo così come in attacco: con Belotti, che deve ancora sbloccarsi in questo 2021, ci sarà Zaza

Tra ritorni e defezioni, Stefano Pioli fa la conta dopo il derby perso in Coppa Italia. Iniziano da chi potrà recuperare: contro il Bologna dovremmo rivedere Bennacer; a disposizione anche Tonali e Mandzukic. Calhanoglu è ancora positivo. Al suo posto difficile che possa giocare Brahim Diaz: lo spagnolo ha un problema ai flessori della coscia e al momento è più no che sì. Pioli, dopo il fallimento dell'esperimento Meité, pensa a Krunic trequartista. Sicuramente fuori Kjaer che verrà rivalutato tra una settimana. Probabile quindi l’esordio anche in campionato di Tomori. Romagnoli rientra dopo aver scontato un turno di squalifica. A destra ballottaggio che potrebbe vincere Saelemaekers. In attacco nessun dubbio: gioca Ibra

Mentre Medel e Mbaye continuano ad allenarsi a parte, Sinisa Mihajlovic riflette su alcune correzioni al suo XI titolare. L’arrivo, con debutto-bis, di Souamaro, dà nuove opzioni difensive come ad esempio il ritorno di Tomiyasu sulla fascia destra e Souamaro al centro con Danilo. A questo punto l’escluso sarebbe De Silvestri. Solito ballottaggio al fianco di Schouten con Poli (ex di turno), Svanberg e Dominguez in lizza. Davanti si dovrebbe proseguire con Barrow prima punta. Vignato resta in pole per una maglia da titolare ma c’è anche l’opzione Sansone

Andrea Pirlo recupera Alex Sandro che però dovrebbe partire dalla panchina. A sinistra favorito Danilo su Frabotta. In mezzo alla difesa è pronto a rientrare De Ligt mentre in mediana ci sono varie situazioni da monitorare. Detto della squalifica di Kulusevski, McKennie viaggia verso una maglia da titolare. Bentancur non è in perfette condizioni (ma c’è ottimismo), stesso discorso per Bernardeschi mentre Ramsey si gioca un posto sulla sinistra con Chiesa. Davanti Morata pare aver smaltito il problema al piede e affiancherà CR7

Claudio Ranieri conta di avere a disposizione contro la Juventus anche Tonelli e Ferrari. Il primo è sulla completa via del recupero. Il secondo è tornato ad allenarsi con la squadra. Entrambi però, in caso di convocazione, partiranno dalla panchina. I maggiori dubbi di formazioni riguardano centrocampo, esterno sinistro e attacco. Ekdal spera di recuperare una maglia da titolare ai danni di Adrien Silva. Jankto se la gioca con Damsgaard mentre là davanti è solito rebus con Ranieri che ha davvero tante soluzioni. Probabile che per contenere e ripartire, il tecnico decida di optare per un trequartista alle spalle di Keita, favorito su Quagliarella

INTER-BENEVENTO, sabato ore 20:45

Inter, previsto un po’ di turnover

L’impegno interno contro il Benevento può far pensare a un po’ di cambi nell’XI titolare di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, in questa stagione, non ha mai modificato in maniera massiccia i titolarissimi quindi c’è da ipotizzare un turnover ‘leggero’. Uno tra Sensi, Gagliardini ed Eriksen potrebbe spuntarla (non è nemmeno escluso che ci riescano in due). Darmian è pronto per far rifiatare Young. Davanti invece dovremmo rivedere la coppia Lautaro-Lukaku

Benevento, Caldirola pronto al rientro da titolare

Rientri e possibili debutti nel Benevento di Filippo Inzaghi di scena nel “suo” San Siro. L’arrivo di Fabio Depaoli permette al tecnico di avere qualche opzione in più sulla destra e non è escluso che l’ex Atalanta possa subito scendere in campo contro l’Inter. Dietro è pronto a rientrare nell’XI titolare Caldirola. Sulla trequarti c’è un po’ di traffico: Sau è ancora squalificato. Viola, Caprari e Insigne si giocano due maglie ma c’è anche Ionita che all’occorrenza potrebbe giocare più avanti con l’inserimento di un centrocampista in più in mediana