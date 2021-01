Un possibile scambio tra Inter e Roma potrebbe infiammare gli ultimi giorni di mercato: le due società stanno lavorando a un'operazione che potrebbe portare Edin Dzeko in nerazzurro e Alexis Sanchez in giallorosso. A proporre l'affare è stata la Roma, che a causa della rottura tra Fonseca e il proprio numero 9 deve o riuscire a ricucire lo strappo tra i due (ipotesi molto complicata) oppure riuscire a piazzare il bosniaco entro la fine del mercato, fissata per le 20 di lunedì 1 febbraio. Un'operazione, quello dello scambio tra Dzeko e Sanchez, molto complicata ma che l'Inter sta prendendo in seria considerazione.