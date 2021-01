Dopo Ibra e Lukaku in Coppa Italia, un altro incontro molto ravvicinato in Serie A: stavolta i protagonisti sono Belotti e Milenkovic. A seguito di uno scontro di gioco, i due arrivano testa a testa, scontrandosi: cartellino rosso per il difensore serbo della Fiorentina. E' stato il secondo tra i viola ad essere stato espulso in questa partita: prima di lui, Castrovilli

TORINO-FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS