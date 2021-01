Fantastica Routine, al via la campagna UNHCR

“Fantastica Routine” è la campagna di UNHCR – Agenzia ONU per raccogliere fondi da destinare all’istruzione dei bambini rifugiati. Tra i testimonial Demetrio Albertini , Giuseppe Bergomi , Alessandro Costacurta, la pallavolista Miriam Sylla e, per la prima volta, Alessandro Florenzi

In occasione della 20^ giornata di Serie A (29, 30 e 31 gennaio), in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Fantastica Routine” di UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati, per raccogliere fondi da destinare all’istruzione dei bambini rifugiati. Il COVID-19 ha cambiato la nostra vita. Abbiamo perso molte delle nostre sicurezze e anche le cose più banali hanno assunto sembianze diverse. Oggi ci rendiamo conto di quanto fosse “fantastica” la routine di un tempo e vorremmo solo tornare alla normalità. Anche per i bambini rifugiati, la scuola era una routine prima di essere costretti a fuggire dalle violenze. Forse adesso possiamo capire più facilmente che senza istruzione nessun bambino può avere un futuro.

Con questo messaggio, l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) lancia la campagna “Fantastica Routine”, che fino al 14 febbraio invita ciascuno di noi ad aiutare 700 mila bambini rifugiati nel Sahel a tornare scuola attraverso una donazione tramite SMS o chiamata da telefono fisso al numero 45588. Nel Sahel centrale, tra Burkina Faso, Mali e Niger, sono presenti circa 3,5 milioni fra sfollati interni e rifugiati. L’ondata di violenza da parte dei gruppi armati estremisti, unita al COVID-19, ha determinato la chiusura e la distruzione di 4000 edifici scolastici. 6 milioni di persone, tra cui moltissimi bambini, vivono in condizioni di povertà estrema e di insicurezza costante.

Testimonial dell’iniziativa ancora una volta 3 grandi del calcio italiano, Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi e Alessandro Costacurta insieme alla schiacciatrice dell'Imoco Volley e dell'Italia Miriam Sylla. Per la prima volta a sostegno di UNHCR si unisce anche l’azzurro del PSG Alessandro Florenzi.