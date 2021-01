Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha annunciato alcune importanti novità durante il Consiglio federale. Tra queste c'è anche la possibilità per i club italiani di prorogare il pagamento degli stipendi dei calciatori di ottobre, novembre e dicembre 2020 fino al 31 maggio 2021, rispettando un accordo protetto tra la società e il giocatore. È un’iniziativa per aiutare le squadre in momento di crisi economica legato alla pandemia

La scadenza resta quella del 16 febbraio, ma in presenza di una trattativa in sede protetta tra la società e il calciatore stesso, i pagamenti degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre 2020 potranno essere prorogati sino al 31 maggio 2021. Questa è in sintesi la decisione presa dal Consiglio federale FIGC, che aiuta le società professionistiche, viste le difficoltà del momento causa pandemia, a tirare un po’ il fiato sul pagamento degli stipendi dei calciatori. Al momento l’80% delle società di Serie A ha pagato tutte le mensilità fino a dicembre, in Serie B si arriva invece al 50%. Per la stessa Serie B, oltre a Serie C e dilettanti, sono stati poi versati un totale di 6,5 milioni di euro per lo sviluppo del calcio giovanile.