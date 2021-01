Totti: "Gol su punizione più bello? Sentite Toldo"

Pietro Castellitto chiede a Totti come mai, a un certo punto della sua carriera, abbia smesso di tirare le punizioni d’interno: “Era troppo facile, non c’era più gusto”, la risposta dell’ex numero 10 della Roma nella terza clip che lancia la nuova serie tv Sky Original "Speravo de morì prima", in onda a marzo

Di gol indimenticabili da calcio piazzato, nei 28 anni di carriera con la maglia della Roma, Francesco Totti ne ha messi a segno tantissimi. Ce n’è uno, però, che anche per lui è il più bello di tutti – se lo ricorda bene Francesco Toldo. Lo racconta il Capitano a Pietro Castellitto, che lo interpreterà in SPERAVO DE MORÌ PRIMA – LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI, nella nuova clip teaser della serie Sky Original su Sky e NOW TV a marzo. Nella clip, terza di una serie che precede la pubblicazione del trailer ufficiale della serie tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A, Castellitto chiede a Totti come mai, a un certo punto della sua carriera, abbia smesso di tirare le punizioni d’interno: “Era troppo facile, non c’era più gusto”, la risposta dell’ex numero 10 della Roma.