Totti: "La fine? Oltre ogni aspettativa" VIDEO

Totti e Pietro Castellitto ricordano l’ultima partita del Capitano: “Quel giorno è stato diverso da tutto quello che pensavo io” dice Francesco nel secondo trailer che lancia la serie tv in sei episodi "Speravo de morì prima", in onda a marzo su Sky e NOW TV

Spettacolari coreografie, cori disperati, striscioni instant cult e tante, tantissime lacrime: l’addio al calcio giocato di Francesco Totti, al termine di Roma-Genoa, all’Olimpico, il 28 maggio 2017, è la fine di una storia d’amore lunga 28 anni di fedeltà assoluta. Quella fra una squadra e la sua stella più luminosa, fra una città e il suo figlio prediletto, il numero 10 in onore del quale tutta Roma, come l’Italia intera, si è fermata per tributare un grandioso addio, in un Olimpico pieno in ogni ordine di posto.