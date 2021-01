Atalanta-Lazio, le chiavi tattiche della sfida

Dopo la sfida in Coppa Italia di pochi giorni fa, Gasperini e Inzaghi si ritrovano per una sfida che può lanciare le ambizioni della vincente.

Dopo meno di quattro giorni dai quarti di finale di Coppa Italia, Atalanta e Lazio si affronteranno sullo stesso campo per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La partita di Coppa è stata affrontata con un massiccio turnover da entrambe le squadre, in particolare dal centrocampo in su, e in generale è stata caratterizzata da un ritmo abbastanza intenso, forse anche per questa ragione. Alla fine è stata la squadra di Gasperini a spuntarla, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Palomino che ha costretto i compagni a giocare in 10 per quasi tutto il secondo tempo.

È praticamente certo che sia Lazio che Atalanta cambieranno molto rispetto a quella partita per la sfida di campionato. Innanzitutto per la squadra di Inzaghi dovrebbe tornare a disposizione Luis Alberto, forse il giocatore più importante dei biancocelsti; inoltre Lucas Leiva, Immobile, Lazzari e Correa che erano tutti partiti dalla panchina mercoledì dovrebbero essere in campo. Dall’altro lato, la squalifica di Gosens e la potenziale indisponibilità di Hateboer sulle fasce sono un bel grattacapo per Gasperini, dato che l’Atalanta ha ceduto praticamente tutti gli esterni che erano arrivati in estate. Maehle e Ruggeri saranno dunque le uniche due opzioni, con il primo che eventualmente potrebbe collocarsi a sinistra in caso di recupero di Hateboer. In mezzo de Roon dovrebbe tornare al fianco di Hateboer mentre Pessina ricollocarsi alle spalle dell’attacco dopo aver giocato nei due di centrocampo in Coppa. Davanti Zapata e Ilicic prenderanno il posto di Muriel e Malinovskij.

Com’è andata la partita di Coppa Italia

Le assenze di uomini fondamentali per entrambe hanno reso ancora più imprevedibile lo sviluppo della partita, e in effetti Lazio e Atalanta si sono scambiate il controllo delle varie fasi della partita in maniera frammentata: all’inizio l’impatto dei bergamaschi ha messo a dura prova gli ospiti soprattutto grazie al loro pressing alto, che ha esposto una certa farraginosità nella Lazio priva del suo leader tecnico Luis Alberto e forse anche meno abituata a trovare i movimenti delle punte di Muriqi e Anderson per giocare verticalizzazioni pulite e veloci. Il pressing dell’Atalanta era impostato con Djimsiti sul centro destra per controllare Milinkovic-Savic, sia per quanto riguarda le palle lunghe che per seguire i suoi movimenti incontro, anche profondi. I due compagni di reparto Romero e Palomino si dividevano le punte della Lazio, mentre Freuler era accoppiato alla mezz’ala destra Akpa-Akpro e Pessina al mediano Escalante.

La Lazio ha poi ripreso parzialmente il controllo della gara con un mossa tattica che potrebbe rivelarsi interessante anche domenica, cioè la rotazione di Acerbi, schierato come centrale di sinistra, che veniva a sovrapporsi lungo la fascia, all’interno o all’esterno di Fares, per creare un sovraccarico difficilmente difendibile per l’Atalanta, dato che Miranchuk non sempre ripiegava.