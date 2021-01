Un finale complicato, che però non impedisce al Milan di vincere 2-1 a Bologna e tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. I rossoneri cominciano al meglio il proprio girone di ritorno e aumentano così il proprio vantaggio sulle rivali, in attesa delle gare della serata. Stefano Pioli è soddisfatto, come dichiarato ai microfoni di Milan Tv: "Le partite vanno sempre sudate. Senza commettere l'ingenuità del gol del Bologna avevamo fatto una partita ottima. Abbiamo creato e giocato tanto. Sono contento della prestazione ed è una vittoria che ci dà fiducia e ci fa finire una settimana difficile . Le vittorie vanno meritate. Non eravamo contenti della prestazione con l'Atalanta, l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà in questa stagione. Con le altre ce la siamo sempre giocata".

"Leao non è una sorpresa, Rebic molto importante per noi"

L'allenatore rossonero ha poi analizzato le prestazioni di due singoli come Rafael Leao e Ante Rebic, tornato al gol dopo una prima parte di stagione travagliata: "Leao ha giocato bene. Tutta la squadra ha dimostrato di essere pericolosa, ma Rafa non è più una sorpresa. Ha grande potenziale e ora deve continuare a fare queste prestazioni. Adesso è molto più dentro della partita, bene che si faccia trovare sempre pronto. Rebic non è stato fortunato perchè ha avuto infortuni e positività. Questo gli ha portato via condizione. E' un giocatore importante per noi e la sua prestazione gli darà fiducia". Importanti adesso i recuperi di Calhanoglu e Bennacer: "Ritrovare i giocatori è importante per avere scelte. Dall'inizio o a partita in corso. In più ora avremo un po' di tempo per lavorare a livello fisico e tattico".