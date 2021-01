Serie A, le partite di oggi e gli orari

Grande sabato di Serie A con Milan e Inter, in testa al campionato, e la Juventus campione in carica che si daranno battaglia a distanza. Aprirà le danze la formazione di Stefano Pioli, impegnata alle ore 15 sul campo del Bologna, in una sfida tra doppi ex in panchina, visto anche il passato rossonero di Sinisa Mihajlovic. E a proposito di ex alle 18 toccherà a Claudio Ranieri affrontare la Juventus, guidata dal 2008 al 2010. I bianconeri chiederanno infatti strada alla Sampdoria per proseguire la propria rimonta nei confronti delle due milanesi. Sabato di Serie A che si concluderà proprio con l'Inter, che alle 20.45 ospiterà qualcuno che San Siro lo conosce discretamente bene: al Meazza arriverà infatti Pippo Inzaghi, protagonista di tantissimi derby con la maglia rossonera, con il suo Benevento.