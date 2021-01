L’allenatore bianconero ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria al Ferraris: "Non dobbiamo per forza comprare un attaccante. Chiesa ha portato freschezza e fame, CR7 non deve segnare sempre". E sulla gara: "Dovevamo chiuderla prima. Inter in Coppa Italia? Non pensiamo alla gara persa con loro"

Quarto successo consecutivo tra Supercoppa, Coppa Italia e Serie A e terzo posto momentaneo in campionato. La Juventus continua a vincere, stavolta per 0-2 sul campo della Sampdoria. Dopo la gara ai microfoni di Sky Sport ha parlato Andrea Pirlo, a cominciare dal mercato: "Non abbiamo mai pensato di dover prender per forza un attaccante. Abbiamo giocatori che sanno adattarsi in quel ruolo come Chiesa e Kulusevski, ma anche Ramsey ha fatto la seconda punta. Riusciamo sempre a trovare un partner per l’altro attaccante. Siamo contenti dei ragazzi che abbiamo, sono anche mancati molto Morata e Dybala quest’anno". Poi su Chiesa, autore del primo gol contro la Samp: "Ha portato tanta energia, freschezza e fame. È giovane ed è arrivato in una grande squadra con tanti campioni e gare importanti da giocare a livello internazionale. È entrato in punta di piedi, ma ora sta bene. È libero di testa e si è anche sbloccato. Siamo contenti di lui, ora riesce a chiudere bene le azioni ma deve farlo ancora più spesso".