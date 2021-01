Un Gian Piero Gasperini non particolarmente deluso dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Lazio, una gara iniziata in salita per effetto del gol di Marusic dopo 3': "Il gol iniziale ha cambiato la partita dando modo alla Lazio di giocare negli spazi - dice - Non sono deluso per la partita di oggi perché la squadra ha dimostrato di essere in condizione. Avevamo anche riaperto la partita, purtroppo abbiamo preso dei gol balordi. E' una di quelle partite decise dagli episodi, ma l'Atalanta non mi è dispiaciuta". Una gara molto diversa da quella vista mercoledì scorso in Coppa Italia: "Mercoledì scorso in 10 eravamo riusciti a fare gol chiudendoci in difesa e non concedendo niente - prosegue - Oggi dovevamo rimontare, abbiamo creato; ci credevamo anche perché avevamo energia superiore alla Lazio". Per cercare di rientrare in partita, Gasperini ha modificato anche il sistema di gioco della sua squadra passando a una difesa a quattro: "Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare - spiega - Le assenze di Hateboer e Gosens? Sono giocatori importanti, ma anche Maehle e Ruggeri hanno fatto bene, contro Lazzari non era facile. Abbiamo anche ruotato giocatori, mercoledì abbiamo una partita importante. Peccato per il terzo gol perchè l'avevamo raddrizzata". A fine gara c'è stato un po' di nervosismo: "Non da parte nostra ma da parte loro - conclude - Loro hanno quasi sempre perso nelle ultime partite con noi e spesso arrivano dietro, c’era qualche scoria rimasta dalla Coppa Italia".