Serie A, partite di oggi e orari del 20° turno

Le prime quattro gare sono già in archivio, continua la 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Ben sei le partite in calendario quest'oggi, domenica 31 gennaio: si parte con Spezia-Udinese, che sarà il lunch match delle 12:30. Tre i match delle 15: su tutti spicca la sfida in zona Champions tra Atalanta e Lazio, mentre il Cagliari cerca una svolta contro il Sassuolo e il Crotone ospita il Genoa in uno scontro diretto per la salvezza. Alle 18 sarà la volta di Napoli-Parma, mentre in serata toccherà alla Roma contro il Verona. Ecco il programma completo delle gare di oggi.