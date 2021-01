È stata avviata la trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza dello Spezia Calcio. Il club ligure è infatti nel mirino di un gruppo americano, già investitore nel mondo dello sport. Si tratterebbe della quinta proprietà statunitense in Serie A

Diciotto punti in diciannove partite e 15° posto in Serie A dopo la promozione della scorsa stagione. Nonostante gli ottimi numeri, lo Spezia Calcio potrebbe però cambiare proprietà: il club ligure è infatti finito nel mirino di un gruppo americano, ed è stata avviata la trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza della società. La cordata statunitense che vuole acquistare lo Spezia ha già effettuato in passato altri investimenti nel mondo sportivo. La trattativa è in una fase di grande riservatezza e adesso si attendono solo le conferme e gli ulteriori dettagli. Il tutto, però, potrebbe concludersi davvero in breve tempo.