La domenica di Serie A si apre con lo scontro salvezza del Picco. Lo Spezia, reduce dalla sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia, scende in campo con il tridente Gyasi-Galabinov-Farias. L'Udinese, che non vince da nove partite, arriva a questa sfida dopo il pareggio contro l'Inter: Llorente parte dalla panchina, in attacco gioca Deulofeu. Diretta su DAZN1 alle 12.30 (canale 209 del telecomando Sky)

SPEZIA, TRATTATIVA PER LA CESSIONE DEL CLUB