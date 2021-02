Vittoria importante per i giallorossi contro il Verona, 3-1 rifilato alla migliore difesa della Serie A e 3° posto riconquistato in classifica. Non è una novità per la squadra di Fonseca che, in campionato, ha chiuso la decima partita con almeno tre reti segnate. Si tratta di un record nella top 5 d'Europa, vetta condivisa dalla Roma con due big: precedute quattro italiane e 19 club complessivi in classifica

ROMA-VERONA 3-1, GOL E HIGHLIGHTS