Sono dieci i calciatori squalificati per il prossimo turno. Pugno duro nei confronti del difensore della Fiorentina dopo il testa a testa con Belotti: contro l'Inter i viola non avranno nemmeno Castrovilli. In Juve-Roma mancheranno Bentancur e Pellegrini, stop per De Paul e Messias

La 20^ giornata di Serie A è in archivio e come di consueto sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in vista del prossimo turno. Mano pesante nei confronti di Nikola Milenkovic, reo di aver mantenuto una condotta antisportiva provocando la caduta di Andrea Belotti dopo un testa a testa in Torino-Fiorentina: due giornate di squalifica per il difensore viola, che salterà dunque le gare contro Inter e Sampdoria. Contro i nerazzurri Prandelli non avrà anche un altro elemento fondamentale: Gaetano Castrovilli, espulso nel match contro i granata e fermato con un turno di stop.