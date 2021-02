Finito il mercato, alla ripresa degli allenamenti dopo la partita di domenica sera contro il Verona, l'attaccante bosniaco è tornato a lavorare con la squadra. Dzeko è in campo con quelli che non hanno preso parte alla gara contro il Verona (gli altri, infatti, stanno svolgendo lavoro di scarico in palestra). Negli ultimi 10 giorni, il giocatore si era allenato individualmente: ufficialmente per un problema al flessore, ma in realtà a causa delle frizioni con l'allenatore