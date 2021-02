L'ex attaccante tedesco sarà presto a Milanello per un periodo di praticantato con il suo vecchio allenatore ai tempi della Lazio: "Mi serve per completare il mio percorso di studi, ho chiesto a Pioli con il quale il rapporto è ottimo. Lui è un grande allenatore e ha solo bisogno di tempo: se il Milan glielo darà, potrà vincere lo scudetto" Condividi:

Miroslav Klose e Stefano Pioli di nuovo insieme. No, nessun nuovo innesto nello staff rossonero, ma il rapporto tra i due presto tornerà saldo come in passato. L'ex attaccante tedesco, attualmente nello staff di Flick al Bayern Monaco, farà un periodo di apprendistato al Milan con il suo vecchio allenatore, con il quale alla Lazio ha condiviso momenti importanti dal 2014 al 2016. Ad annunciare il suo stage a Milanello da Pioli è stato lo stesso capocannoniere all time dei Mondiali, che sta concludendo l'iter per prendere il patentino da allenatore: "Ho bisogno di un periodo di praticantato all'estero per chiudere il mio percorso di studi - ha detto Klose a La Gazzetta dello Sport -, per questo ho pensato di chiedere a Pioli. Avrei già dovuto svolgere lo stage a Milano, ma non è ancora stato possibile a causa della pandemia. Appena si potrà, recupereremo".

"Pioli può vincere lo scudetto" leggi anche Lista Uefa del Milan: dentro i nuovi, esce Hauge Klose farà dunque visita al Milan per svolgere uno stage con Pioli, che prima della conferma arrivata al termine della scorsa stagione sembrava destinato a lasciare il posto a Ralf Rangnick. Il vice allenatore del Bayern ha parlato così della questione: "Non so se effettivamente ci sia stato qualcosa tra il Milan e Rangnick, io posso dire che Pioli è molto bravo. È onesto, umano, completo. È un allenatore che migliora i giocatori: deve conoscere loro e loro devono conoscere lui, ha semplicemente bisogno di tempo. Dico che se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, sarà vincente. Può anche vincere lo scudetto".