1/23

Prima di passare ai migliori marcatori, segnaliamo qualche nome che non riesce di un soffio a entrare in questa classifica. Diego Maradona, ad esempio, si ferma a quota 8, stesso score di Rudi Voller e Rivaldo. Una rete in meno - ma con la possibilità di migliorare le statistiche - per Cristiano Ronaldo, autore di 7 gol. Il portoghese è avanti di una rete rispetto a Lionel Messi, a segno 6 volte