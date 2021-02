Contro l'Inter, in Coppa Italia, ha firmato l'ottava doppietta della sua stagione. Due gol che hanno fatto seguito a quello in Supercoppa contro il Napoli, mentre in campionato è rimasto a secco nelle ultime tre giornate. Quella contro il Sassuolo resta l'ultima rete in Serie A di Cristiano Ronaldo, ma il portoghese punta a interrompere il digiuno nell'importante partita di sabato contro la Roma. La forma fisica e mentale sembrano esserci, come dimostrato dall'attaccante bianconero durante l'ultimo allenamento. Spensieratezza accompagnata alla tecnica con cui CR7, che venerdì festeggerà 36 anni, si è divertito nel suo piccolo show durante la seduta con i ragazzi di Pirlo: una serie di palleggi a un elevato tasso di difficoltà (nettamente ridotto per calciatori del suo calibro) ripresi in un video che la Juve ha voluto condividere sui social. "Taggate un amico che non può fare le cose di Cristiano ma che crede sempre di essere come lui" ha scherzato il club bianconero, reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 di campionato e a caccia del sorpasso in classifica sulla squadra di Fonseca.