Prandelli: "Problema per Ribery, è in dubbio"

L'allenatore viola alla vigilia della sfida con l'Inter: "La squadra sta bene ma Ribery ha avuto un piccolo acciacco, bisognerà valutare le sue condizioni. Kokorin ha bisogno di tempo per entrare in forma, ma per noi sarà un jolly. L'Inter arriverà fino in fondo per lo scudetto ed è una corazzata, tutti vorrebbero giocare questo tipo di partite ed essere all'altezza"

La 21^ giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Fiorentina e Inter. Alla vigilia della sfida contro i nerazzurri ha parlato Cesare Prandelli, che si è soffermato sulle condizioni fisiche di Franck Ribery. Il francese figura regolarmente tra i convocati, ma è in dubbio per un problema fisico. "La squadra sta bene e ha recuperato, ma c'è Ribery che ha un piccolo acciacco. Bisognerà valutare le sue condizioni, i piccoli problemi possono essere risolvibili come no. Dobbiamo aspettare", le parole dell'allenatore viola. Che per l'attacco avrà in Kokorin un'arma in più: "Ha bisogno di qualche settimana di preparazione e lo sapevamo, ma sta lavorando molto bene. Conto di inserirlo quanto prima. Mi piacerebbe fosse un jolly, può giocare in più ruoli e ha personalità e classe, potrebbe adattarsi anche in posizioni che non pensa neanche lui di poter coprire".