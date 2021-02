Terzo gol in campionato per il centrocampista dell'Inter, autore del vantaggio nel 2-0 finale contro la Fiorentina. Alla mezz'ora Sanchez lo serve da corner, i viola tardano in uscita: Barella prende la mira e trova l'angolino con un destro a giro, splendida soluzione dalla distanza che sblocca il match al Franchi

