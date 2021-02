Totti: "Spalletti? Neppure mi guardava in faccia"

Pietro Castellitto chiede a Totti consigli su come gestire il rapporto con Spalletti nella serie. "Come devo guardarlo? Chiede l'attore nel nuovo video che presenta Speravo de morì prima. “Devi stare tranquillo, tanto non ti guarda lui”, la risposta del giallorosso

Il difficile rapporto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, ultimo allenatore della carriera dell’ex capitano giallorosso, è al centro della nuova clip teaser - rilasciata oggi, in attesa del trailer ufficiale - di Speravo de morì prima, la serie Sky Original sugli ultimi due anni di calcio giocato del leggendario numero 10 della Roma, su Sky e NOW TV a marzo. Nella clip Pietro Castellitto, che nella serie interpreterà proprio Totti, chiede al vero capitano consigli su come comportarsi col tecnico toscano – Gian Marco Tognazzi, nella serie tv. "Ho parecchi scene con Spalletti. Come devo guardarlo? Chiede Castellitto a Totti. “Devi stare tranquillo, tanto non ti guarda lui”. E come l’hai gestita?", gli chiede l'attore. "Con serenità", risponde autoironico Totti.