Speravo de morì prima: prime foto della serie tv

Prime foto di scena per il dramedy Sky Original su Francesco Totti, 6 episodi in onda da marzo. Gli scatti mostrano Greta Scarano nei panni della moglie Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della carriera del capitano, Monica Guerritore e Giorgio Colangeli che interpretano i genitori di Totti, Fiorella ed Enzo e Antonio Cassano e Daniele De Rossi interpretati rispettivamente da Gabriel Montesi e Marco Rossetti

