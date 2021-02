Nella Juve Pirlo sceglie CR7 e Morata davanti. Novità Alex Sandro sulla sinistra con Cuadrado a riposo. Out per squalifica Bentancur: gioca Rabiot. Nella Roma Dzeko è in panchina: Borja Mayoral dal 1' con Mkhitaryan alle sue spalle. Kumbulla sostituisce Smalling in difesa. La diretta su Sky Sport Serie A dalle 18