Sassuolo-Spezia, le probabili formazioni

De Zerbi ritrova Domenico Berardi, che potrebbe entrare nel finale di gara. Squalificato Maxime Lopez, spazio a Obiang. Italiano è senza Pobega e Saponara, fermati dal giudice sportivo. Nzola ancora out per infortunio

Spezia e Sassuolo si ritrovano dopo la sfida dell'andata che fu dominata dagli emiliani: a Cesena finì 4-1 per la squadra di De Zerbi, a segno con Djuricic, Berardi su rigore, Defrel e Ciccio Caputo. Di Galabinov l'unico gol dei liguri. Il bulgaro sarà titolare al centro dell'attacco di Italiano anche oggi, vista l'assenza di Nzola, ma a centrocampo mancherà Pobega, squalificato come Saponara. Allo Spezia servono punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, pericolosamente vicina.

Sassuolo, De Zerbi ritrova Berardi Pronto per dare una mano in corso d'opera, magari entrando a 15/20 minuti dalla fine: Berardi è a disposizione di De Zerbi, che ritrova anche Chiriches in difesa. Ma il titolare al fianco di Ferrari dovrebbe essere ancora Marlon. In attacco Caputo sarà supportato da Traoré, Djuricic e Boga, che a Cagliari è tornato al gol. Maxime Lopez è squalificato.

SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi