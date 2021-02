Benevento-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Tre punti per ripartire dopo i ko del turno precedente. Il Benevento, battuto per 4-0 dall’Inter a San Siro nella prima giornata del girone di ritorno, sfida la Sampdoria a sua volta sconfitta dalla Juventus per 2-0 in casa. 22 i punti ottenuti fino a questo momento dalla squadra allenata da Pippo Inzaghi, uno in più di quanto fatto nell’intera stagione 2017/18 in Serie A, 26 invece quelli conquistati dai blucerchiati. All’andata successo in rimonta del Benevento al Ferraris (2-3): è stata l’unica volta che il Benevento ha vinto una gara di Serie A dopo essere andato in svantaggio di due gol.