Prima la gioia in campo, poi... la festa in casa! Giornata da ricordare per Zlatan Ibrahimovic, che con la doppietta realizzata in Milan-Crotone non solo ha permesso ai rossoneri di continuare la corsa in testa alla classifica di Serie A, ma ha anche raggiunto un altro importantissimo traguardo. Lo svedese, infatti, ha realizzato la rete numero 500 e 501 in carriera con le squadre di club: un risultato straordinario, che merita una celebrazione altrettanto poco ordinaria. Ed è stato proprio così: dopo la partita, Ibra è tornato a casa e nel suo appartamento ha dato sfogo a tutta la sua soddisfazione in una maniera piuttosto insolita. L'attaccante ha postato sulle stories di Instagram un video che lo vede protagonista scatenato di un balletto: Ibra danza divertito sulle note di una musica etnica, senza nascondere in alcun modo tutta la sua gioia.